2019-10-18T12:39:30+03:00
Происшествия

Полиция продолжает разыскивать виновника смертельной аварии на Трактовой в Иркутске

Всех, кто обладает какими-то данными просят обратиться в полицию
Татьяна ВАН-ТЮ-ВЕН
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Полиция продолжает разыскивать виновника смертельной аварии на Трактовой в ИркутскеПолиция продолжает разыскивать виновника смертельной аварии на Трактовой в ИркутскеФото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
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Полиция продолжает разыскивать водителя кроссовера, сбившего на смерть женщину на пешеходном переходе. Напомним, авария произошла на улице Трактовой в районе остановки Бакалея, около 19:30 в среду. Лихач сбил 39-летнюю иркутянку, на регулируемом пешеходном переходе. Не смотря, на то что для него горел красный, он даже не сбавил скорость. Останавливаться виновник также не стал, а лишь добавил газу и скрылся с места аварии. Женщина от полученных травм скончалась в больнице.

- Граждан, обладающих данными о водителях, а также любыми сведениями о происшествиях, в том числе пешеходов, автомобилистов, проезжавших в это время на транспортных средствах, оборудованных видеорегистраторами, просят обратиться в полицию, - сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области.

Несмотря на то, что наказание за побег с места ДТП было ужесточено, лихачи продолжают скрываться.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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