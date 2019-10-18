2019-10-18T12:34:47+03:00
Происшествия

Внимание розыск: полиция ищет двух виновников аварий со смертельным исходом

В результате ДТП погибли две женщины
Татьяна ВАН-ТЮ-ВЕН
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Сотрудники полиции просят о помощи в розыске виновников аварийСотрудники полиции просят о помощи в розыске виновников аварийФото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
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Обе аварии произошли вчера поздно вечером. Одна из них случилась в Иркутском районе на проезжей части одиннадцатого километра автодороги "Иркутск-Дорожный Строитель" около 23:00 часов. Сотрудниками полиции было обнаружено тело 29-летней женщины, которую сбил автомобиль. Виновник аварии скрылся с места не оказав погибшей помощи. Еще один наезд на пешехода произошел около 22:00 часов в Тайшете. Там была сбита 46-летняя местная жительница на улице Гагарина. От полученных травм она скончалась на месте. Предполагаемый виновник был на автомобиле серого или серебристого цвета.

- Вероятных причастных к дорожно-транспортным происшествиям в настоящий момент разыскивают сотрудники Госавтоинспекции., - сообщают в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.

Сотрудники полиции просят всех, кто обладает любыми сведениями об аварии, пешеходов или автомобилистов с видеозаписями происшествия обратиться просят помочь с поисками лихачей.

Разыскиваемым полиция рекомендует самостоятельно явиться в Госавтоинспекцию.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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