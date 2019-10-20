Тренировка с Роем Джонсом в Иркутске: участвовать будут шесть боксеров из Саянска

СЕГОДНЯ 14:03 2019-10-20T14:03:44+03:00

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Легендарный боксер Рой Джонс объявил о своем социальном проекте «Путь к абсолютной победе» в середине сентября. Попросил начинающих боксеров записать видео с тренировкой: бой с тенью, спарринг с партнером, работа с грушей. После просмотра видео Рой отберет тех, кто его заинтересовал и проведет с ними занятие.

- По итогам первого отборочного тура в следующий этап вышли спортсмены из Саянска Давид Иремашвили, Владимир Рыков, Денис Абуздин, Глеб Костин, Артур Булуков, Илья Васильев, - сообщает пресс-служба администрации города Саянска. - Тренировка с абсолютным чемпионом мира пройдет в Иркутске 27 октября.

Иркутская область и Красноярский край стали первыми регионами, где реализуется проект «Путь к абсолютной победе». Сам Джонс говорит, что хочет помочь ребятам из дальних уголков России получить шанс выйти на мировой уровень.

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ИСТОЧНИК KP.RU