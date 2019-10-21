Дизентерией заболели 30 отравившихся в кафе Братска

СЕГОДНЯ 14:44 2019-10-21T14:44:31+03:00

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Диагноз дизентерия официально подтвержден у 30 жителей Братска, попробовавших шаурму в кафе быстрого питания. Об этом сообщили в администрации города. Напомним, 7 октября в Братске произошло массовое отравление. В этот день за помощью медиков обратились 12 человек, один из них ребенок. Уже 10 октября число пострадавших увеличилось до 19, а 11 их стало 30. К сегодняшнему дню их количество выросло до 42. Как уже сообщала "Комсомолка", Роспотребнадзор в ходе проверки выявил многочисленные нарушения санитарных и технических норм. На кухне были обнаружены насекомые, а персонал работал без санитарных книжек.

- Деятельность кафе-закусочной временно приостановлена, на продукцию наложен арест, материалы переданы в суд. Решением Братского городского суда с 17 октября работу кафе приостановили на 60 суток, - сообщает пресс-служба Управления Роспотребнадзора по Иркутской области.

КОНКРЕТНО

Острая кишечная инфекция выявлена у 42 человек, в том числе у 17 детей. Лабораторный диагноз дизентерия - подтвержден у 30 заболевших. Кроме этого в больницу обратилось 62 человека, контактировавших с больными, из них 33 обследованы, они оказались здоровы.

ИСТОЧНИК KP.RU