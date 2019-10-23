2019-10-23T04:12:52+03:00
Общество

Взрыв в центре «Гравитация» в Иркутске: материалы уголовного дела направлены в суд

Мария КНЯЗЕВА
Поделиться:
Взрыв в центре «Гравитация» в Иркутске: материалы уголовного дела направлены в судВзрыв в центре «Гравитация» в Иркутске: материалы уголовного дела направлены в судФото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
Изменить размер текста:

Это случилось 1 июня 2018 года.... В День защиты детей. Однако, для иркутян тогда из разряда праздника этот день перешел в один из самых печальных. Восемь детей в возрасте от 6 до 12 лет пострадали во время представления в научно-развлекательном центре «Гравитация», четверо из них оказались в больнице. Они получили ожоги от "взрыва", произошедшего во время одного из «познавательных опытов».

Следствие длилось больше года и вот теперь материалы направлены в суд. Руководители и несовершеннолетний ведущий шоу обвиняются в «в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, предназначенных для детей в возрасте до шести лет, повлекших по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека», сообщают в Главном следственном управлении Следственного комитета Российской Федерации

- Следствие установило, что с августа 2017 по июнь 2018 года в научно-развлекательном центре «Гравитация» нарушались требования противопожарного режима: в закрытом помещении детям и их родителям демонстрировались опыты с применением открытого огня, - отмечает официальный представитель СК России Светлана Петренко. -1 июня 2018-го во время одного из таких представлений загорелась паровоздушная смесь и начался пожар.

В развлекательном центре в тот момент находилось 50 человек. В результате пострадали и дети, и родители. Двое ребят получили серьезные травмы. Накануне уголовное дело направлено в суд для обвинительного заключения.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

ЧП в ТРК «Комсомолл» в Иркутске: мама пострадавшей девочки ушла с работы, чтобы ухаживать за дочкой. Родителям крайне нужна помощь на лечение и реабилитацию детей [фото, видео]

ЧП в ТРК «Комсомолл» в Иркутске: научно-развлекательный центр "Гравитация" приостановил работу.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
435 кг в троеборье: иркутянка победила на Кубке России по пауэрлифтингу
Байкальский фестиваль регионального кино проходит в Иркутске
Первая победа в китайском турне: ХК «Ермак» обыграл КРС-БСУ в Пекине
Миллион рублей за смертельный наезд заплатил бывший военнослужащий
Школьник, скрестив руки на груди, встал на пешеходном переходе и преградил дорогу "Лексусу"
Поиски потерявшегося в лесу 88-летнего пенсионера прекращены в Бурятии
Цену на школьные обеды предлагают поднять до 74 рублей в Иркутске
В поселке Маркова открылся дневной стационар
Иркутская область представит в Пекине бренд производителей Приангарья
Водитель, который сбил пенсионерку и проехал по ней, задержан в Ангарске
Стационар дневного пребывания Иркутской районной больницы открылся в Маркова
Братчанка получила восемь месяцев исправительных работ за оскорбление сотрудников полиции
Предприниматель из Иркутска попался на взятке сотруднику полиции
Несанкционированную свалку недалеко от Кутулика уберут
Организованная ТПП Восточной Сибири бизнес-миссия омских деловых кругов проходит в Иркутске
Большой Луг может стать селом
Жительница Нижнеудинска лишится свободы за неуплату алиментов
В Братске водитель сбил 59-летнего пешехода и скрылся
260 машин очищают от снега дороги в Иркутской области
Упавший рюкзак чуть не стал причиной гибели туристки из Москвы на Байкале
К юбилею бурятского филологического отделения ИГУ
"Навечно вместе": влюбленная пара задохнулась в гараже в Саянске
Снегопад в Иркутске: около 1 тысячи тонн песко-соляной смеси рассыпано по дорогам
Ограничение движения по улице Фридриха Энгельса с 23 октября в Иркутске
Пробки в Иркутске утром 22 октября: на дорогах города 8 ДТП
Иркутянин завоевал серебряную медаль на первенстве мира по дзюдо