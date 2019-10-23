Взрыв в центре «Гравитация» в Иркутске: материалы уголовного дела направлены в суд

СЕГОДНЯ 04:12 2019-10-23T04:12:52+03:00

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Это случилось 1 июня 2018 года.... В День защиты детей. Однако, для иркутян тогда из разряда праздника этот день перешел в один из самых печальных. Восемь детей в возрасте от 6 до 12 лет пострадали во время представления в научно-развлекательном центре «Гравитация», четверо из них оказались в больнице. Они получили ожоги от "взрыва", произошедшего во время одного из «познавательных опытов».

Следствие длилось больше года и вот теперь материалы направлены в суд. Руководители и несовершеннолетний ведущий шоу обвиняются в «в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, предназначенных для детей в возрасте до шести лет, повлекших по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека», сообщают в Главном следственном управлении Следственного комитета Российской Федерации

- Следствие установило, что с августа 2017 по июнь 2018 года в научно-развлекательном центре «Гравитация» нарушались требования противопожарного режима: в закрытом помещении детям и их родителям демонстрировались опыты с применением открытого огня, - отмечает официальный представитель СК России Светлана Петренко. -1 июня 2018-го во время одного из таких представлений загорелась паровоздушная смесь и начался пожар.

В развлекательном центре в тот момент находилось 50 человек. В результате пострадали и дети, и родители. Двое ребят получили серьезные травмы. Накануне уголовное дело направлено в суд для обвинительного заключения.

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ИСТОЧНИК KP.RU