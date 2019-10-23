Лжецелительниц, обманувших пенсионерку на 100 тысяч рублей, задержали в Саянске

СЕГОДНЯ 06:52 2019-10-23T06:55:18+03:00

Теперь им грозит до пяти лет лишения свободы

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В Саянске сотрудники полиции задержали двух женщин, которых подозревают в мошенничестве в отношении местной жительницы. У пенсионерки они выманили больше 100 тысяч рублей.

Напомним, чуть больше недели назад аферистки подошли к пожилой женщине на улице и сказали, что на ней «сглаз». Чтобы избавиться от него нужно провести обряд «очищения». Они прошли к потерпевшей домой, где похитили у нее деньги.

- В результате розыска сотрудники полиции задержали предполагаемых мошенниц, - сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области, - Ими оказались 45-летняя и 64-летняя жительницы Усолья-Сибирского. В ходе личного досмотра у задержанных полицейские изъяли часть похищенных денег и передали собственнице.

Одна из задержанных ранее уже отбывала наказание за аналогичное преступление. Из мест лишения свободы она вернулась только этой весной.

Следователи возбудили уголовное дело по статье мошенничество. Лжецелительницам грозит лишение свободы до пяти лет. Одну из них оставили под стражей.

Оперативники не исключают, что саянская пенсионерка не единственная жертва данных аферисток и просят тех, кто тоже пострадал от рук этих аферисток, обратиться в полицию.

ИСТОЧНИК KP.RU