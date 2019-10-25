2019-10-25T04:44:01+03:00
Происшествия

ДТП на Глазковском мосту утром 25 октября — причина двухкилометровой пробки

Пробки в Иркутске 6 баллов
Мария КНЯЗЕВА
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ДТП на Глазковском мосту утром 25 октября — причина двухкилометровой пробки. Фото: ДТП 38RUS ИркутскДТП на Глазковском мосту утром 25 октября — причина двухкилометровой пробки. Фото: ДТП 38RUS Иркутск
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Нелегким выдалось утро 25 октября у тех, чей маршрут пролегает через Глазковский мост. Около 9 утра, в самый час пик там произошло ДТП — столкнулись две иномарки. От этого ул. Маяковского и прилегающие к ней ул. Боткина, ул. Гоголя, ул. Пушкина, ул. Профсоюзная и ул. Челнокова на карте сервиса Яндекс.Пробки раскрашены темно-красным цветом. Стоит отметить, что ДТП произошло на трамвайных путях, трамваи стоят в обе стороны.

Затор на улице Маяковского достигает уже двух километров. Скорость движения транспорта там — 2-5 км/ч. Стоит отметить, что авария повлияла и не скорость транспорта, движущегося из центра. Пробка начинается и со стороны улицы Чкалова.

В целос ситуация с пробками по Иркутску утром 25 октября не критическая — 6 баллов. Есть небольшие затруднения на улицах Баррикад, Пискунова и Фаворского.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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