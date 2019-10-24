2019-10-24T13:06:55+03:00
Происшествия

Арестован ангарский водитель, который сбил пенсионерку и переехал ее

Нарушитель проведет в СИЗО как минимум два месяца [фото, видео]
Андрей СИНЬКОВ@AndreySinkov
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Водитель Suzuki Swift на допросе. Фото: ГУ МВД России по Иркутской области.Водитель Suzuki Swift на допросе. Фото: ГУ МВД России по Иркутской области.
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Ангарский городской суд арестовал 34-летнего водителя Suzuki Swift, который утром, 21 октября выехав на тротуар во дворе дома в 6-м микрорайоне, сбил на нем 64-летнюю пенсионерку, и не оказав пострадавшей первую помощь, переехал ее еще раз и скрылся. После этого, он бросил машину в городе и убежал. Вскоре его задержали полицейские.

В Ангарске водитель сбил пенсионерку, переехал ее и скрылся.Видео: "ДТП 38RUS"

- В следственном изоляторе нарушитель проведет как минимум ближайшие два месяца, - сообщили в пресс-службе Ангарского городского суда.

Напомним, ранее в отношении водителя Suzuki было возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека, сопряженное с оставлением места его совершения». За решетку он может отправиться на срок от 3 до 7 лет. На допросе сразу после задержания свой побег он объяснил кратко.

- Не справился с эмоциями, - вымолвил он.

Момент наезда попал на камеру видеонаблюдения. Фото: "ДТП 38RUS"

Момент наезда попал на камеру видеонаблюдения. Фото: "ДТП 38RUS"

Что касается попавшей под колеса пенсионерки, то ее с переломами голени, таза и другими травмами, отправили в больницу. Родственница женщины рассказала «КП-Иркутск», что та до сих пор не может отойти от шока. Пострадавшей пришлось поставить аппарат Илизарова.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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