ВХЛ: ХК «Ермак» разгромно проиграл казанскому «Барсу»

СЕГОДНЯ 17:07 2019-10-30T17:07:57+03:00

Изменить размер текста: A A

Хоккеисты ангарского «Ермака» продолжили свою неудачную серию и в очередном матче Высшей хоккейной лиги на своем льду разгромно проиграли казанскому «Барсу» со счетом 4:7.

Первыми счет в матче открыли ангарчане, точный бросок нанес Павел Ельшанский. В ответ на это казанцы забили дважды, отличились Артем Михеев и Марк Марин. В начале второго отрезка «оранжевые» восстановили равновесие усилиями Николая Казаковцева. После этого команда из столицы Татарстана забила дважды. Наш Матвей Тымченко сократил отставание, но заключительный период «Ермак» вновь провалил. Ангарчане пропустили еще трижды, и смогли забить лишь однажды. Как итог, крупное поражение.

Следующий матч «Ермак» проведет 1 ноября. На своем льду «оранжевые» скрестят клюшки с клубом «Торпедо-Горький» из Нижнего Новгорода.

ИСТОЧНИК KP.RU