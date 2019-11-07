2019-11-07T12:23:21+03:00
Общество

Участок дороги на трассе Братск - Усть-Илимск временно перекрыли из-за погодных условий

Ограничение установлено только для грузовых автомобилей и автобусов
Виктория ГЕРКО
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Участок дороги на трассе Братск - Усть-Илимск временно перекроют из-за погодных условийУчасток дороги на трассе Братск - Усть-Илимск временно перекроют из-за погодных условийФото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
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Автомобилисты, будьте бдительны! Обратите внимание на эту информацию/ На трассе Братск – Усть-Илимск с 72 по 246 километр ограничено движение грузовых автомобилей и автобусов. Когда проезд будет открыт вновь, пока неизвестно.

- Запрет ввели из-за неблагоприятных погодных условий, - сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области. – Проезд для легковых автомобилей открыт.

Водители, напоминаем: безопасность на дороге - превыше всего. Просим вас в ближайшее время отменить поездки по этому маршруту пока погодные условия не улучшатся. Если вы все-таки решились отправится в поездку, то сообщите близким о вашем маршруте.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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