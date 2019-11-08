2019-11-08T06:48:50+03:00
Происшествия

Жителя Улан-Удэ избили до смерти во время уличной ссоры

Преступление попало на камеры видеонаблюдения [видео]
Андрей СИНЬКОВ@AndreySinkov
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Жителя Улан-Удэ избили до смерти во время уличной ссоры. Фото: СУ СК России по Бурятии.Жителя Улан-Удэ избили до смерти во время уличной ссоры. Фото: СУ СК России по Бурятии.
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Перед судом вскоре предстанут двое жителей Улан-Удэ 25 и 28 лет, которые 3 мая этого года жестоко избили мужчину на автобусной остановке «Лебедева», на улице Ключевская. В тот вечер приятели изрядно выпили, и поехали кататься на своей «Toyota Camry» по ночному городу.

Когда компания припарковалась на остановке, к их машине подошел незнакомый мужчина, который попросил подвезти его. Во время разговора между ними произошла ссора, переросшая в потасовку. Выйдя из салона авто, двое стали избивать незнакомца кулаками по голове. После нескольких ударов мужчина упал на землю, и один из противников продолжал бить его ногами в тяжелых ботинках по голове и телу. Прекратили избиение сообщники, только когда мужчина пострадал двигаться. Вречей ему вызвал случайный прохожий. Три месяца медики боролись за его жизнь, но 9 августа он скончался от травм головы, причиненных нападавшими.

К слову, избиение попало на камеры наружного видеонаблюдения. Правда, лиц преступников и номер машины на кадрах различить было невозможно. Задержали их благодаря тому, что в тот вечер они устроили еще одну драку.

- Им предъявлено обвинение по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшее смерть потерпевшего», - сообщили в пресс-службе СУ СК России по Бурятии. – Следователями собраны все доказательства их вины. Уголовное дело с обвинительным заключением направлено в суд.

ИСТОЧНИК KP.RU

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