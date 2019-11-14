Команда КВН "Буряты" поборется за победу в Высшей лиге

14 Нояб. 09:16 2019-11-14T09:16:29+03:00

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В январе 2020 года команда КВН «Буряты» отправится из холодного Иркутска в теплый Сочи. Там ей предстоит побороться за приз в Международном фестивале «КиВиН-2020». А уже в феврале юмористы отправятся на первые игры в новом сезоне Высшей Лиги.

- В сентябре команда «Буряты» стала победителем премьер-лиги и гарантировала себе место в Высшей, - сообщает ИА «Сибирские новости». – Несмотря на название, в составе команды не только буряты. Участие в играх принимают и соседи из Иркутской области.

А четырнадцатого декабря иркутяне смогут посмотреть финал Байкальской лиги. По итогам предыдущих игр в финал прошли 6 команд: «Посейдон Карлеоне» (ИСН ИГУ) Сборная ИГУ, «Феникс» (ИрГАУ), «На брудершафт» (ИГУ), «Такие разные буряты» (Улан-Удэ), «Сборная МУП города Иркутска».

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ИСТОЧНИК KP.RU