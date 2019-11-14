2019-11-14T15:07:38+03:00
Общество

Игорь Бычков назначен директором Иркутского филиала СО РАН

Академик назначен на пост директора и заместителя председателя по научной работе
Виктория ГЕРКО
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Игорь Бычков назначен директором Иркутского филиала СО РАН.Игорь Бычков назначен директором Иркутского филиала СО РАН.Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
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Заместителем председателя по научной работе - директором Иркутского филиала СО РАН стал академик Игорь Бычков. Академик начал исполнять свои обязанности с 10 октября.

- Игорь Бычков будет находиться будет совмещать обе должности до проведения выборов в установленном порядке, но не позже периода полномочий действующего председателя СО РАН, - сообщает пресс-служба Сибирского отделения РАН.

СПРАВКА "КП"

Игорь Бычков родом из Читы. Игорь Бычков в 1983 году окончил матфак ИГУ. Он академик РАН по отделению нанотехнологий и информационных технологий, также он занимает пост директора Института динамики систем и теории управления им. В. М. Матросова СО РАН и является научным руководителем Иркутского научного центра СО РАН.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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