Троллейбусы встали: отключение электроснабжения утром 15 ноября в Иркутске

15 Нояб. 05:05 2019-11-15T05:13:52+03:00

Отключение электроснабжения утром 15 ноября в Иркутске: "маршрутки" не могли вместить всех пассажиров Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

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Втрое за сутки аварийное отключение электроснабжения произошло утром 15 ноября в Октябрьском районе Иркутска. В 8.30 утра электрическая энергия пропала на улицах Байкальская, Трудовая, Волжская, Цимлянская. Ехавшие по Байкальской улицы троллейбусы встали как прикованные. Иркутяне, привыкшие добираться этим видом транспорта до работы, попали в затруднительную ситуацию. Маршрутки шли переполненные и проезжали мимо остановок.

Из-за перебоев электричества проблемы возникли и у водителей трамваев. Транспорт стоит без движения на улицах Партизанская и Волжская.

- Аварийное отключение произошло у «Южных сетей», - сообщили в администрации города Иркутска. - Восстановить подачу электричества обещают в течение пары часов.

Напомним, вчера жители Правобережного округа уже оставались без света. Из-за проблем с подачей электричества в домах, построенных после 2011 года не было и горячей воды, отмечалось снижение температуры в батареях отопления.

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ИСТОЧНИК KP.RU