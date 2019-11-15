Спилили лес на 645 тысяч рублей: банду черных лесорубов поймали в Иркутском районе
Поймали с поличным. Полицейские задержали банду черных лесорубов при погрузке срубленных деревьев на территории Гороховского лесничества в Иркутском районе. Около 40 кубов сосны грузили четверо мужчин в автомобиль «ЗИЛ».
- Все они оказались местными жителями, им от 21 до 28 лет, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области. - Также в ходе следствия выяснилось причастие еще одного 23-летнего «лесоруба».
При обыске одной из пилорам в районе также был найден трактор, который, по мнению следователей, он использовался задержанными для незаконной лесозаготовки.
- Сумма ущерба, нанесенного лесному фонду от их нелегальной деятельности, по оценкам специалистов, составила более 645 тысяч рублей, - отмечают в ведомстве.
Возбуждено уголовное дело. Парням грозит до 7 лет лишения свободы.
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ИСТОЧНИК KP.RU