Спилили лес на 645 тысяч рублей: банду черных лесорубов поймали в Иркутском районе

15 Нояб. 05:26 2019-11-15T05:26:49+03:00

Им грозит до 7 лет лишения свободы

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Поймали с поличным. Полицейские задержали банду черных лесорубов при погрузке срубленных деревьев на территории Гороховского лесничества в Иркутском районе. Около 40 кубов сосны грузили четверо мужчин в автомобиль «ЗИЛ».

- Все они оказались местными жителями, им от 21 до 28 лет, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области. - Также в ходе следствия выяснилось причастие еще одного 23-летнего «лесоруба».

При обыске одной из пилорам в районе также был найден трактор, который, по мнению следователей, он использовался задержанными для незаконной лесозаготовки.

- Сумма ущерба, нанесенного лесному фонду от их нелегальной деятельности, по оценкам специалистов, составила более 645 тысяч рублей, - отмечают в ведомстве.

Возбуждено уголовное дело. Парням грозит до 7 лет лишения свободы.

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ИСТОЧНИК KP.RU