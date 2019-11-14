Участника банды черных лесорубов из Иркутской области лишили свободы на 2 года и 2 месяца

14 Нояб. 08:59 2019-11-14T08:59:29+03:00

Черные лесорубы вырубили лес на сумму больше 7 миллионов рублей. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Незаконной рубкой она причинила ущерб лесному хозяйству больше, чем на 7 миллионов рублей

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Дело в отношении 13 черных лесорубов рассматривается в Балаганском районном суде Иркутской области. Одному участнику банды, 33-летнему жителю Черемховского района, уже вынесли приговор. Он получил срок в 2 года и 2 месяца лишения свободы.

- Члена организованной группы осудили за незаконную рубку лесных насаждений в особо крупном размере группой лиц, - сообщает пресс-служба прокуратуры Иркутской области, - Уголовное дело в отношении других 13 черных лесорубов, выделенное в отдельное производство, рассматривается Балаганским районным судом.

Следователи установили, что на делянах в тайге лесорубы, собравшиеся из нескольких районов региона, валили лес два года. Лесному фонду России они причинили ущерб на сумму свыше 7 миллионов рублей.

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ИСТОЧНИК KP.RU