2019-11-14T08:59:29+03:00
Происшествия

Участника банды черных лесорубов из Иркутской области лишили свободы на 2 года и 2 месяца

Незаконной рубкой она причинила ущерб лесному хозяйству больше, чем на 7 миллионов рублей
Татьяна ВАН-ТЮ-ВЕН
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Черные лесорубы вырубили лес на сумму больше 7 миллионов рублей.Черные лесорубы вырубили лес на сумму больше 7 миллионов рублей.Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
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Дело в отношении 13 черных лесорубов рассматривается в Балаганском районном суде Иркутской области. Одному участнику банды, 33-летнему жителю Черемховского района, уже вынесли приговор. Он получил срок в 2 года и 2 месяца лишения свободы.

- Члена организованной группы осудили за незаконную рубку лесных насаждений в особо крупном размере группой лиц, - сообщает пресс-служба прокуратуры Иркутской области, - Уголовное дело в отношении других 13 черных лесорубов, выделенное в отдельное производство, рассматривается Балаганским районным судом.

Следователи установили, что на делянах в тайге лесорубы, собравшиеся из нескольких районов региона, валили лес два года. Лесному фонду России они причинили ущерб на сумму свыше 7 миллионов рублей.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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