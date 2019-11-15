15 Нояб. 06:21 2019-11-15T06:23:26+03:00

Убил за то, что обматерила: сибиряк, который зарезал и сжег руководителя ритуального агентства, предстанет перед судом. Фото: СУ СК России по Иркутской области.

Убийство произошло в мае этого года в Усть-Илимске

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В Усть-Илимске завершено расследование жестокого убийства, которое произошло 27 мая этого года. Тогда в сгоревшем автомобиле в лесу, в 15 километрах от города, нашли тело 47-летней женщины, которая оказалась руководителем ритуального агентства. Подозреваемого задержали на следующий день. Это был ранее судимый за убийство 31-летний местный житель.

На допросе мужчина рассказал, почему решил убить женщину. Оказалось, что он нанес руководительнице похоронного бюро несколько ударов ножом, после того, как она выразилась в его адрес нецензурной бранью. Затем, он положил уже бездыханное тело женщины в свой автомобиль «Тойоту Авенсис», вывез его в лес, где поджег машину и скрылся.

- Прокурор утвердил обвинительное заключение и уголовное дело направлено в суд, - сообщили в пресс-службе СУ СК России по Иркутской области. – Мужчину обвиняют по статье «Убийство». Вскоре он услышит приговор.

ИСТОЧНИК KP.RU