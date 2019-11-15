На пожаре в жилом доме в Иркутске погиб человек
Квартира в многоквартирном доме на улице Касьнова загорелась сегодня, 15 ноября. Сообщение о пожаре поступило спасателям в 16:40. К моменту прибытия пожарных из квартиры валил густой черный дым.
- На месте работали шесть единиц техники и 21 человек личного состава, - сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Иркутской области, - В квартире, где произошел пожар, группой спасателей был обнаружен погибший.
До приезда пожарных 18 жильцов сами покинули дом. но едкий дым заблокировал путь отхода для девяти жителей верхних этажей. Их эвакуировали спасатели с помощью защитных капюшонов.
Площадь пожара составила 25 квадратных метров. На месте работают дознаватели МЧС России. Им предстоит выяснить причину пожара. Кроме, этого устанавливается личность погибшего.
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ИСТОЧНИК KP.RU