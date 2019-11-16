Ребенок провалился в открытый люк в Иркутске: следователи ищут очевидцев

СЕГОДНЯ 08:06 2019-11-16T08:06:06+03:00

ЧП произошло в октябре этого года

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Иркутские следователи продолжают выяснять все обстоятельства падения ребенка в открытый люк около жилого дома в переулке Деповский, 6. Напомним, это ЧП произошло в середине октября этого года. Тогда пост с фотографиями люка в группе «Инцидент Иркутск» опубликовали родители пострадавшего ребенка, который получил ссадины.

- Следователи просят откликнуться возможных очевидцев произошедшего с ребенком, а также других горожан, пострадавших от падения в люк, - сообщили в пресс-службе СУ СК России по Иркутской области.

Добавим, что обращаться иркутянам можно в следственный отдел по Ленинскому району, по улице Жукова.

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ИСТОЧНИК KP.RU