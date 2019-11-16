Ищут три дня: 60-летний мужчина пропал без вести в Иркутске
Вот уже три дня безуспешно продолжаются поиски 60-летнего жителя Иркутска Александра Волошинова. Еще 13 ноября мужчина ушел из дома, и не вернулся. До сих пор никто из родных и друзей не знает где он может находиться.
В иркутской группе поискового отряда «Лиза Алерт» сообщают особые приметы Александра Волошинова. Рост пропавшего мужчины 180 см, он худощавого телосложения, у него короткие седые волосы и голубые глаза. Правда, в какой одежде ушел иркутянин, неизвестно
Всех, кто что-либо знает о местонахождении Александра Волошинова или видел его на улице, просят сообщать в ближайший отдел полиции.
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ИСТОЧНИК KP.RU