Иркутский планетарий приглашает загадать желание на падающие Леониды
Ноябрьский метеорный поток "Леониды" лучше всего будет видно ранним утром 19 ноября. Для всех любителей астрономии Иркутский планетарий организовал бесплатное наблюдение за "падающими звездами" в Мамонах (5 километрах от Иркутска) возле знака "Здесь наблюдают звезды". О метеорном потоке Леониды "КП-Иркутск" уже писала.
- Наибольшая активность этого потока обычно отмечается под утро, перед самым рассветом, поэтому, если вы хотите считать «падающие звёзды» в эти выходные, нужно будет рано встать, - говорит исполнительный директор Иркутского планетария Павел Никифоров, - В этот раз наблюдениям будет мешать довольно яркая Луна – но, возможно, нам удастся увидеть несколько метеоров.
Максимальная активность в час прогнозируют до 15 метеоров. Телескопы и бинокли для наблюдения не нужны, но с собой можно взять складные стулья или кресла, горячий чай. И не забудьте теплее одеться, ночью температура будет ниже -19 градусов.
Звездопад продлится до конца месяца, но после 19 ноября количество падающих Леонид будут убывать.
ИСТОЧНИК KP.RU