2019-11-18T13:25:28+03:00
Наука

Иркутский планетарий приглашает загадать желание на падающие Леониды

Наблюдение будет организованно в Мамонах 19 ноября
Татьяна ВАН-ТЮ-ВЕН
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Иркутский планетарий приглашает загадать желание на падающие Леониды. Фото: NASA.Иркутский планетарий приглашает загадать желание на падающие Леониды. Фото: NASA.
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Ноябрьский метеорный поток "Леониды" лучше всего будет видно ранним утром 19 ноября. Для всех любителей астрономии Иркутский планетарий организовал бесплатное наблюдение за "падающими звездами" в Мамонах (5 километрах от Иркутска) возле знака "Здесь наблюдают звезды". О метеорном потоке Леониды "КП-Иркутск" уже писала.

- Наибольшая активность этого потока обычно отмечается под утро, перед самым рассветом, поэтому, если вы хотите считать «падающие звёзды» в эти выходные, нужно будет рано встать, - говорит исполнительный директор Иркутского планетария Павел Никифоров, - В этот раз наблюдениям будет мешать довольно яркая Луна – но, возможно, нам удастся увидеть несколько метеоров.

Максимальная активность в час прогнозируют до 15 метеоров. Телескопы и бинокли для наблюдения не нужны, но с собой можно взять складные стулья или кресла, горячий чай. И не забудьте теплее одеться, ночью температура будет ниже -19 градусов.

Звездопад продлится до конца месяца, но после 19 ноября количество падающих Леонид будут убывать.

ИСТОЧНИК KP.RU

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