Электричество отключили утром 19 ноября в Октябрьском районе Иркутска

СЕГОДНЯ 05:08 2019-11-19T05:08:52+03:00

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Третий раз за неделю без света остаются жители Октябрьского района города Иркутска. В прошлый раз перебои на сетях электроснабжения устроили настоящий транспортный коллапс на улицах Байкальская, Волжская, Партизанская. Встали троллейбусы и трамваи. Из-за чего маршрутки ехали переполненные и многие иркутяне опоздали в этот день на работу.

На этот раз отключили подачу электроэнергии из-за аварии в домах на улицах Красноказачья, Иркутской 30-й Дивизии, Красноярской, Станиславского.

- Подачу электричества восстановят в скором времени, - рассказали "КП" в пресс-службе администрации города Иркутска.

Приблизительное время окончания восстановительных работ до 10.30.

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ИСТОЧНИК KP.RU