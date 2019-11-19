Электричество отключили утром 19 ноября в Октябрьском районе Иркутска
Третий раз за неделю без света остаются жители Октябрьского района города Иркутска. В прошлый раз перебои на сетях электроснабжения устроили настоящий транспортный коллапс на улицах Байкальская, Волжская, Партизанская. Встали троллейбусы и трамваи. Из-за чего маршрутки ехали переполненные и многие иркутяне опоздали в этот день на работу.
На этот раз отключили подачу электроэнергии из-за аварии в домах на улицах Красноказачья, Иркутской 30-й Дивизии, Красноярской, Станиславского.
- Подачу электричества восстановят в скором времени, - рассказали "КП" в пресс-службе администрации города Иркутска.
Приблизительное время окончания восстановительных работ до 10.30.
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ИСТОЧНИК KP.RU