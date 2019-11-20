СЕГОДНЯ 04:22 2019-11-20T04:22:52+03:00

Стоянка автомобилей будет запрещена на улице Чудотворской в Иркутске Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Оставлять транспорт там нельзя будет уже в этом году

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В Иркутске на улице Чудотворской скоро начнут действовать новые правила дорожного движения. 20 декабря знак «Стоянка запрещена» появится в районе здания №5.

- Соответствующие дорожные знаки 3.28 будут установлены в ближайшее время, - сообщает пресс-служба администрации города Иркутска.

В мэрии отмечают, что об установке знаков попросили жильцы домов на этой улице. Обсудив просьбу с представителями ГИБДД решено было запретить стоянку в этом месте.

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ИСТОЧНИК KP.RU