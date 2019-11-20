Стоянка автомобилей будет запрещена на улице Чудотворской в Иркутске
В Иркутске на улице Чудотворской скоро начнут действовать новые правила дорожного движения. 20 декабря знак «Стоянка запрещена» появится в районе здания №5.
- Соответствующие дорожные знаки 3.28 будут установлены в ближайшее время, - сообщает пресс-служба администрации города Иркутска.
В мэрии отмечают, что об установке знаков попросили жильцы домов на этой улице. Обсудив просьбу с представителями ГИБДД решено было запретить стоянку в этом месте.
Читайте также:
Вниманию автомобилистов: В Октябрьском округе Иркутска ограничат движение на нескольких улицах (подробности)
"Объездной Усолья-Сибирского" быть: в Иркутской области приступили к строительству нового участка трассы Р-255 "Сибирь". Новый участок трассы Р-255 Сибирь будет четырехполосным, протяженностью 43 километра (подробности)
ИСТОЧНИК KP.RU