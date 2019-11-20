В Иркутске начались рейды по проверке общественного транспорта

СЕГОДНЯ 13:18 2019-11-20T13:18:44+03:00

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Безопасность пассажиров общественного транспорта зависит от того, насколько профессиональны водители, от того, как они соблюдают правила перевозок и дорожного движения. Для контроля ситуации в Иркутске проводят межведомственные рейды по проверке общественного транспорта. Комиссия проверяет его на соблюдение правил пассажирских перевозок.

- Прежде всего, внимание обращают на то, как осуществляется перевозка пассажиров, есть ли у водителей соответствующие документы и соблюдаются ли правила дорожного движения - сообщает пресс-служба администрации Иркутска, - Также проверяют оснащение транспорта тахографами и валидатороми - устройствами проверки билетов.

Как отмечают сотрудники Роспотребнадзора, чаще всего обнаруживают такие нарушения, как отсутствие карты в тахографе, копии карты маршрута и высадка пассажиров в неположенных местах.

За 2019 год в ходе рейдов было составлено 1 490 административных протоколов. Однако за последнее время в Иркутске было отмечено снижение нарушений.

ИСТОЧНИК KP.RU