В Иркутске начались рейды по проверке общественного транспорта
Безопасность пассажиров общественного транспорта зависит от того, насколько профессиональны водители, от того, как они соблюдают правила перевозок и дорожного движения. Для контроля ситуации в Иркутске проводят межведомственные рейды по проверке общественного транспорта. Комиссия проверяет его на соблюдение правил пассажирских перевозок.
- Прежде всего, внимание обращают на то, как осуществляется перевозка пассажиров, есть ли у водителей соответствующие документы и соблюдаются ли правила дорожного движения - сообщает пресс-служба администрации Иркутска, - Также проверяют оснащение транспорта тахографами и валидатороми - устройствами проверки билетов.
Как отмечают сотрудники Роспотребнадзора, чаще всего обнаруживают такие нарушения, как отсутствие карты в тахографе, копии карты маршрута и высадка пассажиров в неположенных местах.
За 2019 год в ходе рейдов было составлено 1 490 административных протоколов. Однако за последнее время в Иркутске было отмечено снижение нарушений.
ИСТОЧНИК KP.RU