2019-11-20T14:59:21+03:00
Происшествия

Погоня со стрельбой: в Ангарске задержали пьяного водителя

Выяснилось, что у нарушителя даже не было водительских прав
Татьяна ВАН-ТЮ-ВЕН
Поделиться:
В Ангарске задержали пьяного лихача без водительских прав.В Ангарске задержали пьяного лихача без водительских прав.Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
Изменить размер текста:

В Ангарске внимание экипажа ГИБДД привлекла "Тойота Креста" : взмах инспектора жезлом водитель проигнорировал. После чего началась погоня. Набирая скорость лихач мчался по ночным улицам города нефтехимиков, на сирены и требования остановиться не реагировал. Вскоре его начали преследовать уже два экипажа ДПС.

- Сотрудники полиции несколько раз стреляли, - сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области, - Автомобиль удалось остановить и задержать водителя-нарушителя в районе старого Китойского моста.

За рулем иномарки оказался 32-летний житель Усольского района. Выяснилось, что он не только сел пьяным за руль, но и не имел водительских прав.

Мужчину доставали в отдел полиции, на него был составлен административный протокол. Машину поместили на арестплощадку.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Корпорация «Ромашка»: сибирячка построила финансовую пирамиду на выращивании конопли и обманула 40 россиян. Инвесторы отдавали в компанию 30 миллионов рублей [фото] (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24