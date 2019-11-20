Погоня со стрельбой: в Ангарске задержали пьяного водителя

СЕГОДНЯ 14:59 2019-11-20T14:59:21+03:00

В Ангарске задержали пьяного лихача без водительских прав. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Выяснилось, что у нарушителя даже не было водительских прав

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В Ангарске внимание экипажа ГИБДД привлекла "Тойота Креста" : взмах инспектора жезлом водитель проигнорировал. После чего началась погоня. Набирая скорость лихач мчался по ночным улицам города нефтехимиков, на сирены и требования остановиться не реагировал. Вскоре его начали преследовать уже два экипажа ДПС.

- Сотрудники полиции несколько раз стреляли, - сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области, - Автомобиль удалось остановить и задержать водителя-нарушителя в районе старого Китойского моста.

За рулем иномарки оказался 32-летний житель Усольского района. Выяснилось, что он не только сел пьяным за руль, но и не имел водительских прав.

Мужчину доставали в отдел полиции, на него был составлен административный протокол. Машину поместили на арестплощадку.

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ИСТОЧНИК KP.RU