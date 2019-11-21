Сотрудники ФСБ задержали в Братске мошенницу,находившуюся в международном розыске
В Братске сотрудниками УФСБ и ГУ МВД была задержана мошенница, находившаяся в международном розыске. В город она приехала к родственникам, на квартире которых ее и арестовали.
- Гражданка одной из стран центрально-азиатского региона на своей родине объявлена в международный розыск за мошенничество в крупном размере, - сообщает пресс-служба Управления ФСБ России по Иркутской области, - В нашей стране мошенница находилась незаконно, ранее привлекалась к уголовной ответственности за использование поддельного паспорта.
Последнее время, женщина меняла города, пытаясь скрыться от следствия. Несколько лет назад она уже жила в Братске, потом переехала в Красноярск.
Падунский районный суд Братска отправил мошенницу под стражу, сейчас решается вопрос об экстрадиции.
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ИСТОЧНИК KP.RU