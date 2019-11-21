Сотрудники ФСБ задержали в Братске мошенницу,находившуюся в международном розыске

СЕГОДНЯ 10:55 2019-11-21T10:55:17+03:00

В Братске задержали мошенницу находившуюся в международном розыске. Фото: УФСБ по Иркутской области.

Решается вопрос о ее высылке на родину

Изменить размер текста: A A

В Братске сотрудниками УФСБ и ГУ МВД была задержана мошенница, находившаяся в международном розыске. В город она приехала к родственникам, на квартире которых ее и арестовали.

- Гражданка одной из стран центрально-азиатского региона на своей родине объявлена в международный розыск за мошенничество в крупном размере, - сообщает пресс-служба Управления ФСБ России по Иркутской области, - В нашей стране мошенница находилась незаконно, ранее привлекалась к уголовной ответственности за использование поддельного паспорта.

Последнее время, женщина меняла города, пытаясь скрыться от следствия. Несколько лет назад она уже жила в Братске, потом переехала в Красноярск.

Падунский районный суд Братска отправил мошенницу под стражу, сейчас решается вопрос об экстрадиции.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Корпорация «Ромашка»: сибирячка построила финансовую пирамиду на выращивании конопли и обманула 40 россиян. Инвесторы отдавали в компанию 30 миллионов рублей [фото] (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU