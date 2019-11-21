2019-11-21T10:55:17+03:00
Происшествия

Сотрудники ФСБ задержали в Братске мошенницу,находившуюся в международном розыске

Решается вопрос о ее высылке на родину
Татьяна ВАН-ТЮ-ВЕН
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В Братске задержали мошенницу находившуюся в международном розыске. Фото: УФСБ по Иркутской области.В Братске задержали мошенницу находившуюся в международном розыске. Фото: УФСБ по Иркутской области.
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В Братске сотрудниками УФСБ и ГУ МВД была задержана мошенница, находившаяся в международном розыске. В город она приехала к родственникам, на квартире которых ее и арестовали.

- Гражданка одной из стран центрально-азиатского региона на своей родине объявлена в международный розыск за мошенничество в крупном размере, - сообщает пресс-служба Управления ФСБ России по Иркутской области, - В нашей стране мошенница находилась незаконно, ранее привлекалась к уголовной ответственности за использование поддельного паспорта.

Последнее время, женщина меняла города, пытаясь скрыться от следствия. Несколько лет назад она уже жила в Братске, потом переехала в Красноярск.

Падунский районный суд Братска отправил мошенницу под стражу, сейчас решается вопрос об экстрадиции.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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