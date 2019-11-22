СЕГОДНЯ 03:55 2019-11-22T05:04:51+03:00

Загорелся гаражный бокс утром 22 ноября на Горной в Иркутске Фото: ГУ МЧС по Иркутской области

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В Иркутске утром 22 ноября в районе ТЦ «Карамель» прохожие стали очевидцами большого столба дыма, поднимавшегося из-за одного из заборов на улице Горная. В МЧС факт возгорания подтвердили. Горел автотранспорт в гаражном боксе.

В гаражах на момент возникновения пожара находились автобусы, легковой автомобиль, топливозаправщик и более 20 комплектов резины. Об этом пожарным сообщил сторож.

- После вскрытия гаражного бокса звеньями газодымозащитной службы из здания было эвакуировано 4 газовых баллона и легковой автомобиль, - рассказал пресс-службе руководитель тушения пожара Виталий Тряпичкин. - Основные силы были брошены на ликвидацию открытого горения шести единиц техники и защиту соседних боксов. Там размещалось более десяти единиц техники, включая топливозаправщик.

Площадь пожара в итоге 100 кв.метров. Пострадавших нет.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="368" src="https://www.irk.kp.ru/video/embed/745300" frameborder="0"></iframe> Горит гаражный бокс на Горной в Иркутске.Николай ТЕКАЛОВ

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ИСТОЧНИК KP.RU