Загорелся гаражный бокс утром 22 ноября на Горной в Иркутске
В Иркутске утром 22 ноября в районе ТЦ «Карамель» прохожие стали очевидцами большого столба дыма, поднимавшегося из-за одного из заборов на улице Горная. В МЧС факт возгорания подтвердили. Горел автотранспорт в гаражном боксе.
В гаражах на момент возникновения пожара находились автобусы, легковой автомобиль, топливозаправщик и более 20 комплектов резины. Об этом пожарным сообщил сторож.
- После вскрытия гаражного бокса звеньями газодымозащитной службы из здания было эвакуировано 4 газовых баллона и легковой автомобиль, - рассказал пресс-службе руководитель тушения пожара Виталий Тряпичкин. - Основные силы были брошены на ликвидацию открытого горения шести единиц техники и защиту соседних боксов. Там размещалось более десяти единиц техники, включая топливозаправщик.
Площадь пожара в итоге 100 кв.метров. Пострадавших нет.
Горит гаражный бокс на Горной в Иркутске.Николай ТЕКАЛОВ
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ИСТОЧНИК KP.RU