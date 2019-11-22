В Иркутском районе сотрудники полиции предотвратили взрыв в доме пенсионера
В деревне Талька Иркутского района могла повториться недавно случившаяся трагедия в селе Хомутово. Вчера, 21 ноября, днем загорелась крыша в доме 92-летнего пенсионера. Соседи помогли дедушке покинуть его. В этот момент в Тальке на выезде работала следственно-оперативная группа.
- Полицейские Владислав Глебов, Александр Стельмах и Андрей Шишкин прибыла на место пожара, - сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области, - Поскольку хозяин был уже эвакуирован, полицейские приняли решение проверить, нет ли внутри горящего дома других людей.
Во время осмотра на веранде оперативники увидели два баллона с газом. Их срочно вытащили на безопасное расстояние. Работа полицейских помогла избежать трагедии. От взрыва пропана могли пострадать и соседние дома. А пожар потушили прибывшие сотрудники МЧС.
В Иркутском районе сотрудники полиции предотвратили взрыв в доме пенсионера..ГУ МВД по Иркутской области
ИСТОЧНИК KP.RU