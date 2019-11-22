2019-11-22T08:13:42+03:00
Происшествия

За "крышевание" три жителя Иркутской области отправятся в колонию, четвертому дали условный срок

За полгода потерпевший отдал вымогателям больше 700 тысяч рублей
Татьяна ВАН-ТЮ-ВЕН
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За "крышевание" три жителя Иркутской области отправятся в колонию, четвертому дали условный срок.За "крышевание" три жителя Иркутской области отправятся в колонию, четвертому дали условный срок.Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
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Эхо 90-х в Черемхово. У местного предпринимателя участники банды вымогали процент от заработка. А тот, устав от постоянных угроз, обратился в полицию. И следующая передача денег проходила под наблюдением оперативников. И как только "проценты" оказались у вымогателей, на их руках защелкнулись наручники.

- Сотрудниками следственного управления были возбуждены уголовные дела за вымогательство и грабеж, - сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области, - Во время следствия трое из участников преступной группировки находились под стражей.

Черемховский городской суд за совершенные преступления отправил в колонию строгого режима на срок от 5,5 до 7,5 лет трех участников банды. Четвертый приговорен к условному сроку.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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