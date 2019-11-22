Менеджер салона сотовой связи похитил у клиентки в Иркутске больше 14 тысяч рублей
Воспользовавшись доверием клиентки, менеджер салона сотовой связи списал с ее счета крупную сумму денег. Его попросили настроить функции гаджета, а он решил обогатиться за чужой счет. Через услугу "Мобильный банк" 19-летний парень перевел с карты потерпевшей 8 000 рублей. Их ему видимо, показалась мало и тогда он списал еще 6 400 рублей. Деньги он переводил ничего не подозревающим знакомым, которые потом отдали ему деньги.
- В судебном заседании подсудимый признал вину, - сообщает пресс-служба Кировского районного суда города Иркутска, - Он пояснил, что похищенные деньги он потратил на свои нужды -передал матери, в связи с трудным материальным положением.
Но ущерб он все же возместил. Учитывая это и характеристику молодого человека, суд назначил наказание за кражу в виде 2,5 лет условно.
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ИСТОЧНИК KP.RU