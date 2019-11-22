2019-11-22T12:17:12+03:00
Происшествия

Менеджер салона сотовой связи похитил у клиентки в Иркутске больше 14 тысяч рублей

За эту кражу 19-летнего парня приговорили к 2,5 года условно
Татьяна ВАН-ТЮ-ВЕН
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Менеджера салона сотовой связи за кражу у клиентки больше 14 тысяч рублей приговорили к 2,5 годам условно.Менеджера салона сотовой связи за кражу у клиентки больше 14 тысяч рублей приговорили к 2,5 годам условно.Фото: Андрей КОПАЛОВ
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Воспользовавшись доверием клиентки, менеджер салона сотовой связи списал с ее счета крупную сумму денег. Его попросили настроить функции гаджета, а он решил обогатиться за чужой счет. Через услугу "Мобильный банк" 19-летний парень перевел с карты потерпевшей 8 000 рублей. Их ему видимо, показалась мало и тогда он списал еще 6 400 рублей. Деньги он переводил ничего не подозревающим знакомым, которые потом отдали ему деньги.

- В судебном заседании подсудимый признал вину, - сообщает пресс-служба Кировского районного суда города Иркутска, - Он пояснил, что похищенные деньги он потратил на свои нужды -передал матери, в связи с трудным материальным положением.

Но ущерб он все же возместил. Учитывая это и характеристику молодого человека, суд назначил наказание за кражу в виде 2,5 лет условно.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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