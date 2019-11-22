2019-11-22T14:48:57+03:00
Происшествия

В последний раз видели в банке: 38-летний мужчина две недели назад пропал без вести в Братске

Братчанина ищут с 10 ноября [фото]
Андрей СИНЬКОВ@AndreySinkov
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В последний раз видели в банке: 38-летний мужчина две недели назад пропал без вести в Братске. Фото: ГУ МВД России по Иркутской области.В последний раз видели в банке: 38-летний мужчина две недели назад пропал без вести в Братске. Фото: ГУ МВД России по Иркутской области.
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О пропаже 38-летнего жителя Братска Сергея Черных полицейским сообщили его встревоженные родственники. Они рассказали, что еще 10 ноября, мужчина ушел из дома, и не вернулся. По предварительной информации, последний раз пропавшего видели 10 ноября, на улице Баркова. Он попал на камеры видеонаблюдения в операционном зале одного из братских банков

- Розыск братчанина до сих пор не принес никаких результатов, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области. – Установить его местонахождение не удалось.

Всех, у кого есть хоть какая-нибудь информация о Сергее Черных, и тех, кто видел его на улицах города, просят обращаться в ближайший отдел полиции.

Фото: ГУ МВД России по Иркутской области.

Фото: ГУ МВД России по Иркутской области.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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