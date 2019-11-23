2019-11-23T14:40:47+03:00
Авто

Проезд по улице Пискунова в Иркутске ограничат на три дня

Напомним, какие еще дороги будут перекрыты в ближайшее время
Любовь АРБАТСКАЯ
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Проезд по улице Пискунова в Иркутске ограничат на три дняПроезд по улице Пискунова в Иркутске ограничат на три дняФото: Олег УКЛАДОВ
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Внимание, автомобилисты! На дворе зима, важно, чтобы в домах было тепло, поэтому на городских улицах то и дело ремонтируют теплосети. Из-за этого на некоторых дорогах появятся знаки "кирпич".

- Так, с 9 часов 26 ноября до 18 часов 29 ноября ограничат движение по улице Пискунова возле дома № 156, - сообщает пресс-служба администрации Иркутска.

До 27 ноября приходится объезжать улицу Омулевского, но, конечно, не всю, а только около дома № 31а. Кроме того, до 5 декабря нельзя ездить по улице Лыткина вблизи дома №29.

Но и это еще не все. Напомним, что с 20 декабря запретят парковку на улице Чудотворская, 5. Скоро там появятся соответствующие дорожные знаки. Почему нельзя там останавливаться? Местные жители сообщали, что автомобили в этом месте создают неудобства.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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