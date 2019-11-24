2019-11-24T10:05:54+03:00
Происшествия

Следователи проверяют информацию о нападении на журналиста федерального телеканала в Иркутском районе

Корреспонденту едва не разбили камеру во время подготовки сюжета
Мария ОСИПОВА
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Следователи проверяют информацию о нападении на журналиста федерального телеканала в Иркутском районеСледователи проверяют информацию о нападении на журналиста федерального телеканала в Иркутском районеФото: Олег ЗОЛОТО
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Иркутские следователи начали доследственную проверку по сообщению СМИ о том, что в поселке Светлый Иркутского района журналисту препятствуют в подготовке материала. Речь идет о репортаже на одном из федеральных телеканалов.

- В ходе мониторинга средств массовой информации на одном из федеральных каналов был выявлен репортаж о том, что в поселке Светлый Иркутского района корреспонденту в процессе подготовки материала препятствовали в осуществлении профессиональной деятельности, - прокомментировали в пресс-службе СУ СК России по Иркутской области. – По данному факту следственным отделом по Иркутскому району начата доследственная проверка. Следователи сейчас устанавливают все обстоятельства случившегося.

Как стало известно «КП-Иркутск», журналист готовил репортаж для криминальной передачи об иркутской аферистке, организовавшей корпорацию «Ромашка». Когда корреспондент попытался взять интервью у супруга мошенницы, тот едва не разбил съемочной группе камеру.

Напомним, «Комсомолка» подробно писала о том, как предприимчивая иркутянка организовала целую финансовую пирамиду, обманув более 40 человек из 14(!) регионов страны. На своих махинациях аферистка «заработала» около 30 миллионов рублей. Дама была задержана в середине ноября сотрудниками полиции и ФСБ.

К уголовной статье, по которой в скором времени будут судить мошенницу, может добавиться еще одна – воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов, соединенное с насилием над журналистом или его близкими либо с повреждением или уничтожением их имущества, а равно с угрозой применения такого насилия. Максимальное наказание по этой статье – шесть лет лишения свободы.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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