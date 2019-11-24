Пожар в Качугском районе: загорелось здание сельской администрации

СЕГОДНЯ 17:11 2019-11-24T17:11:06+03:00

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В селе Харбатово Качугского района загорелось здание сельской администрации. Как сообщается в официальном Instagram-аккаунте ГУ МЧС России по Иркутской области, возгорание тушили всем селом.

- Пожар в здании администрации начался в восьмом часу вечера 24 ноября, - уточняют в ведомстве. – Местные жители и добровольцы оперативно вызвали пожарных и, как могли, удерживали распространение огня до прибытия основных сил.

Добровольцы и местные жители, пока ждали пожарных, проливали очаг возгорания и все здание администрации. Люди подогнали емкости с водой и тем самым обеспечили добровольцев необходимым запасом воды. В 19.56 пожар был локализован на площади шесть квадратных метров.

- В результате пожара никто не пострадал, - отметили в МЧС. – Полностью ликвидировать возгорание удалось в 20.45.

Сейчас специалистам предстоит установить точную причину пожара.

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Возгорание удалось оперативно ликвидировать (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU