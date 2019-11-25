Банкир похитил со счета клиента 200 миллионов рублей в Бурятии

СЕГОДНЯ 11:49 2019-11-25T11:49:26+03:00

Банкир из Улан-Удэ похитил со счета клиента драгоценных металлов на сумму больше 200 миллионов рублей. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

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Председатель правления одного из коммерческих банков Улан-Удэ переквалифицировался в мошенники. Банкир позарился на драгоценные металлы на обезличенном металлическом счете одного из клиентов. Пользуясь служебным положением он похитил активы на сумму более 200 миллионов рублей. Махинацию вычислили сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупция МВД Бурятии и ФСБ.

- Следователи после установления всех обстоятельств бывшему работнику банка предъявили обвинение в мошенничестве, - сообщает пресс-служба ГУ МВД России по республике Бурятия.

Уголовное дела в отношении 56-летнего ранее не судимого улан-удэнца направили в суд. Максимальное наказание, которое грозит обвиняемому - лишение свободы на срок до 10 лет со штрафом до 1 миллиона рублей.

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ИСТОЧНИК KP.RU