СЕГОДНЯ 08:05 2019-11-26T08:05:59+03:00

Крупную партию контрафактного алкоголя изъяли в Братске, его стоимость составила больше 500 тысяч рублей. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

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К новогодним праздникам готовятся все, в том числе недобросовестные бизнесмены. Желая обогатиться, они жертвуют качеством, особенно это касается алкоголя. Так, в Братске сотрудники полиции и Росгвардии накрыли незаконный бизнес местного предпринимателя, занимающегося контрафактными спиртными напитками. Предполагаемым организатором оказался 39-летний братчанин, он был доставлен в отдел полиции.

- Во время обыска, проведенного по семи адресам, сотрудники полиции обнаружили и изъяли 2,8 тонны нелегального алкоголя, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области, - Стоимость 6 тысяч бутылок разного спиртного с поддельными федеральными знаками составила больше полумиллиона рублей.

Было возбуждено уголовное дело по статье незаконное производство и оборот алкогольной продукции.

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ИСТОЧНИК KP.RU