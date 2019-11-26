2019-11-26T08:05:59+03:00
Происшествия

Крупную партию контрафактного алкоголя изъяли в Братске, его стоимость составила больше 500 тысяч рублей

Предлагаемым организатором оказался 39-летний братчанин
Татьяна ВАН-ТЮ-ВЕН
Поделиться:
Крупную партию контрафактного алкоголя изъяли в Братске, его стоимость составила больше 500 тысяч рублей.Крупную партию контрафактного алкоголя изъяли в Братске, его стоимость составила больше 500 тысяч рублей.Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
Изменить размер текста:

К новогодним праздникам готовятся все, в том числе недобросовестные бизнесмены. Желая обогатиться, они жертвуют качеством, особенно это касается алкоголя. Так, в Братске сотрудники полиции и Росгвардии накрыли незаконный бизнес местного предпринимателя, занимающегося контрафактными спиртными напитками. Предполагаемым организатором оказался 39-летний братчанин, он был доставлен в отдел полиции.

- Во время обыска, проведенного по семи адресам, сотрудники полиции обнаружили и изъяли 2,8 тонны нелегального алкоголя, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области, - Стоимость 6 тысяч бутылок разного спиртного с поддельными федеральными знаками составила больше полумиллиона рублей.

Было возбуждено уголовное дело по статье незаконное производство и оборот алкогольной продукции.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

В Иркутской области произошла серия налетов на магазины. Попытки "обчистить кассы" закончились для преступников побегом из торговой точки (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Разъяренная собака напала на мужчину в Бурятии и откусила ему нос
За моральный вред должник из Иркутска расплатился автомобилем
Трое вооруженных преступников из Бурятии ограбили АЗС на 14 тысяч рублей
Водителя, который сбил школьницу, ищут в Усть-Куте
Команда Иркутской нефтяной компании стала чемпионом III Международного турнира по волейболу "Volley Пром 2019"
Похороны жены мэра Тулуна Ларисы Карих, погибшей в ДТП, состоятся 26 ноября
В Иркутской области произошла серия налетов на магазины
Региональной сети дискаунтеров «ХлебСоль» исполнилось пять лет
Первые ледовые переправы откроются в конце декабря в Иркутской области
Огонь уничтожил 1200 кв.м: мебельный магазин сгорел в Иркутске 26 ноября
Прогноз погоды на 26 ноября в Иркутске: днем без осадков
Таксист продавал несуществующие запчасти через интернет в Иркутске
Члены Общественного Совета при Заксобрании обсудили тему дифференциации зарплаты