2019-11-26T10:50:28+03:00
Общество

Количество подхвативших ОРВИ выросло в Иркутской области

В Иркутске ситуация лучше: число заболевших наоборот снизилось
Татьяна ВАН-ТЮ-ВЕН
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Количество подхвативших ОРВИ выросло в Иркутской области и понизилось в Иркутске.Количество подхвативших ОРВИ выросло в Иркутской области и понизилось в Иркутске.Фото: Елена ВАХРУШЕВА
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В Иркутской области продолжают отслеживать заболевших ОРВИ. За неделю в регионе количество подхвативших острые респираторные вирусные инфекции увеличилось больше, чем на тысячу. Всего к врачам обратилось 13 тысяч 684 человека, из них 10 тысяч 609 детей. В Иркутске число заболевших наоборот снизилось, почти на 300 человек. Итак, в Иркутске за неделю с температурой слегли 5 502 человека, из них 4 330 детей. Число заболевших ОРВИ остается ниже эпидемического порога.

- Продолжается прививочная компания против гриппа, - сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора по Иркутской области, - В регионе на сегодняшний день привито 1 091 165 человек, в том числе 364 632 ребенка.

Прививки от гриппа еще продолжают ставить. До цели вакцинировать 50% от населения области, остается привить больше 160 тысяч человек.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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