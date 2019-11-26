Количество подхвативших ОРВИ выросло в Иркутской области

СЕГОДНЯ 10:50 2019-11-26T10:50:28+03:00

Изменить размер текста: A A

В Иркутской области продолжают отслеживать заболевших ОРВИ. За неделю в регионе количество подхвативших острые респираторные вирусные инфекции увеличилось больше, чем на тысячу. Всего к врачам обратилось 13 тысяч 684 человека, из них 10 тысяч 609 детей. В Иркутске число заболевших наоборот снизилось, почти на 300 человек. Итак, в Иркутске за неделю с температурой слегли 5 502 человека, из них 4 330 детей. Число заболевших ОРВИ остается ниже эпидемического порога.

- Продолжается прививочная компания против гриппа, - сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора по Иркутской области, - В регионе на сегодняшний день привито 1 091 165 человек, в том числе 364 632 ребенка.

Прививки от гриппа еще продолжают ставить. До цели вакцинировать 50% от населения области, остается привить больше 160 тысяч человек.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Крупную партию контрафактного алкоголя изъяли в Братске, его стоимость составила больше 500 тысяч рублей. Предлагаемым организатором оказался 39-летний братчанин (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU