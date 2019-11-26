Причина пожара в мебельном магазине в Иркутске: по предварительной версии, неисправна электропроводка

СЕГОДНЯ 12:16 2019-11-26T12:27:27+03:00

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Сегодня утром, 26 ноября на улице Сергеева сгорел мебельный магазин. На момент прибытия пожарных огонь уже охватил второй этаж и крышу, которая частично обрушилась. Всего площадь пожара составила 1200 квадратов. На тушение ушло больше часа, работало 10 спецмашин и 41 человек. Последствия были ликвидированы в 10.39, но дознаватели МЧС продолжают работать на месте. Но уже назвали предварительную причину пожара в магазине.

- Пожар мог возникнуть по электротехнической причине, - сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Иркутской области, - Точную причину и обстоятельства пожара в магазине еще предстоит установить.

Здание "Мебель град" было сдано в 2014 году. На 2020 год была запланирована его проверка государственным пожарным надзором. До этого комиссия была там в 2016 году.

На момент прибытия пожарных гном был охвачен второй этаж и кровля.Фото: ГУ МЧС по Иркутской области

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ИСТОЧНИК KP.RU