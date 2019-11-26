2019-11-26T14:29:49+03:00
Общество

В Иркутской области школа выплатит ученице компенсацию за сломанную ногу

Судом была установлена сумма в 74 800 рублей
Татьяна ВАН-ТЮ-ВЕН
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В Иркутской области суд обязал школу выплатит ученице компенсацию за сломанную ногу в 74 800 рублей.В Иркутской области суд обязал школу выплатит ученице компенсацию за сломанную ногу в 74 800 рублей.Фото: Андрей КОПАЛОВ
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Весной 2019 года в поселке Мама урок физкультуры проходил на хоккейном корте. Дети учились кататься на коньках. Третьеклассница во время урока упала, в результате повредила ногу. Учитель в этот момент был в раздевалке. В больнице девочке диагностировали серьезный внутрисуставной перелом стопы. Проведенное педагогическое расследование установило вину учителя в случившемся.

- В районную прокуратуру обратился официальный представитель девочки, - сообщает прокуратура Иркутской области, - В результате проверки были выявлены нарушения законодательства в сфере защиты прав несовершеннолетней.

Прокурор обратился в суд с исковым заявлением о взыскании с образовательного учреждения компенсации морального вреда школьнице и материального ущерба, ее законному представителю.

Мамско-Чуйский районный суд иск удовлетворил. Школе предписано выплатить пострадавшей 74 800 рублей.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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