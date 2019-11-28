2019-11-28T05:10:38+03:00
Происшествия

Водителя скорой, из-за которого погибла беременная женщина, будут судить в Иркутской области

Ему грозит до 12 лет лишения свободы
Мария КНЯЗЕВА
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Водителя скорой, из-за которого погибла беременная женщина, будут судить в Иркутской областиВодителя скорой, из-за которого погибла беременная женщина, будут судить в Иркутской областиФото: ГУ МВД по Иркутской области
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Карету скорой помощи занесло, машина улетела в кювет и несколько раз перевернулась…. Так оборвалась жизнь не рожденного ребенка и 39-летней беременной женщины, ехавшей в этот момент из родного Качуга в роддом поселка Усть-Ордынский, так как у женщины резко поднялось давление.

И это был далеко не несчастный случай. Как оказалось, 54-летней водитель сел за руль в состоянии алкогольного опьянения. К слову, сам мужчина выжил и скрылся с места ДТП, фельдшер была доставлена в больницу. Трагедия произошла 21 июля этого года. Сейчас расследование уголовного дела завершено. Материалы направлены в Качугский районный суд.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по Иркутской области судить мужчину будут по статье «Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека и смерть человека, если оно совершено лицом, находящимся в состоянии опьянения, сопряжено с оставлением места его совершения».

Мужчине грозит от 5 до 12 лет лишения свободы.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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