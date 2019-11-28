Уехал на заработки и не вернулся: 56-летний сибиряк пропал без вести в Иркутске

СЕГОДНЯ 07:59 2019-11-28T07:59:28+03:00

Мужчина уехал летом на заработки, но домой так и не вернулся. Фото: ГУ МВД по Иркутской области

Геннадий Суворов исчез еще в августе, с тех пор о нем ничего неизвестно

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Внимание, иркутяне! Помогите найти пропавшего без вести 56-летнего Геннадия Суворова. Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области, с заявлением в полицию обратилась его гражданская жена. Она рассказала о том, что в августе этого года мужчина уехал на заработки в Иркутск. Обратно он не вернулся.

Сообщаем особые приметы пропавшего: на вид мужчине 60-65 лет, его рост 175-180 см. Плотного телосложения. Тип лица европейский. Волосы седые, на лбу залысина. Склонен к бродяжничеству. Был одет в штаны темного цвета, коричневую куртку и черные ботинки.

Если вы знаете о том, где находится Геннадий Суворов, видели его раньше, просим рассказать об этом полиции или сообщить об этой информации по телефону.

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ИСТОЧНИК KP.RU