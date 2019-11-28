2019-11-28T12:29:38+03:00
Происшествия

СК: возбуждено уголовное дело из-за гибели в пожаре отца и его двух сыновей в Иркутской области

Спасти семью пытались спасти очевидцы и соседи
Виктория ГЕРКО
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Спасателям не удалось помочь мужчине и детямСпасателям не удалось помочь мужчине и детямФото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
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СУ СК по Иркутской области возбудил уголовное дело из-за трагедии в Куйтунском районе Иркутской области. В селе Малая Кочерма в пожаре погибли три человека: 47-летний мужчина и два его сына: двух и пяти лет. Мать детей была на работе, а старшая дочь - в школе. Причина происшествия - короткое замыкание. В течение дня в доме стоял резкий запах горелой проводки. СК возбудил уголовное дело за причинение смерти по неосторожности двум и более лицам.

- Следователи выяснили, что семья была благополучная. Никогда не состояла на учете в отделе по делам несовершеннолетних, - сообщают в пресс-службе СУ СК России по Иркутской области.

Напомним, днем 26 ноября соседи увидели, что из дома валит густой дым. Очевидцы пытались помочь выбраться из дома мужчине и детям, но не смогли попасть внутрь: все было в дыму. Входная дверь была заперта изнутри: никто не мог к ней подобраться. Когда на место пожара прибыли спасатели, весь дом был уже в огне. Спасти отца и его сыновей не удалось.

ИСТОЧНИК KP.RU

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