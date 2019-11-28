2019-11-28T12:30:16+03:00
Общество

С 29 ноября движение по улице Марии Цукановой в Иркутске будет перекрыто

Ограничение проезда связано с диагностикой теплосетей
Виктория ГЕРКО
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Улицу Марии Цукановой перекроют в Иркутске на ночьУлицу Марии Цукановой перекроют в Иркутске на ночьФото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
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Автомобилисты, будьте внимательны! Обратите внимание на эту информацию. С 29 ноября в Иркутске перекроют улицу Марии Цукановой. На участке от улицы Рабочего Штаба до перекрестка Марии Цукановой и переулка Челябинского нельзя будет проехать по центральной части дороги в двух направлениях. Движение для автомобилей будет открыто только по крайним правым полосам в обе стороны.

- Ограничение движения связано с работами на тепловой сети, - рассказывают в пресс-службе ПАО «Иркутскэнерго». – После проведения диагностики, движение будет восстановлено.

Схема перекрытия проезда

Схема перекрытия проезда

Проехать по улице нельзя будет с 29 ноября с 18:00. Поэтому водителям необходимо продумать свой маршрут заранее и найти пути объезда. Ограничение будет снято 30 ноября в 06:00.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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