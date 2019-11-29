2019-11-29T08:32:50+03:00
Общество

Иркутский режиссер снимет фильм о Эмире Кустурице и его музыке

Знаменитый сербский кинорежиссер и музыкант вместе со своей группой "The No Smoking Orchestra" 28 ноября выступил в Иркутске
Татьяна ВАН-ТЮ-ВЕН
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Знаменитый сербский кинорежиссер и музыкант Эмир Кустурица и его группа "The No Smoking Orchestra" 28 ноября выступили в Иркутске.Знаменитый сербский кинорежиссер и музыкант Эмир Кустурица и его группа "The No Smoking Orchestra" 28 ноября выступили в Иркутске.Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
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Знаменитый сербский кинорежиссер и музыкант накануне, 28 ноября выступил в Иркутске. Концерт Эмира Кустурицы и его фолк-рок группы "The No Smoking Orchestra" прошел в областной столице в рамках мирового турне в поддержку нового альбома "Дипломатический корпус". "Комсомолка" рассказывала о его приезде.

- Полина Степанова, руководитель отдела по развитию кинопроизводства стала режиссером фильма о Эмире Кустурице и его музыке, - сообщили в пресс-службе Иркутского областного кинофонда, - В центре фильма – выступления группы «The No Smoking Orchestra» в Иркутске, Красноярске, Омске и Новосибирске.

Второй приезд Эмира Кустурицы и его группы в Сибирь был организован Иркутским областным кинофондом. Напомним, первое выступление прошло в сентябре 2018 года, на набережной Ангары около памятника Александру III. Фото с того выступления вы можете посмотреть здесь.

ИСТОЧНИК KP.RU

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