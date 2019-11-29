2019-11-29T11:03:26+03:00
Происшествия

У одного выбит глаз, другой отправился в колонию: чем заплатили сибиряки за отдых во Вьетнаме

Все началось со случайного знакомства и дружеской вечеринки в баре Нячанга, а закончилось в зале суда
Татьяна ВАН-ТЮ-ВЕН
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У одного выбит глаз, другой отправился в колонию: чем заплатили сибиряки за отдых во Вьетнаме.У одного выбит глаз, другой отправился в колонию: чем заплатили сибиряки за отдых во Вьетнаме.Фото: Андрей КОПАЛОВ
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Отдых во Вьетнаме для двух жителей Ангарска закончился печально, для одного - тяжелой травмой, для второго - судимостью. Прошлым летом в аэропорту Иркутска 33-летний мужчина и его жена познакомились с молодой парой, также из города нефтехимиков. Позже они встретились с ними в одном из баров курортного Нячанга во Вьетнаме. Совместный отдых закончился ссорой и потасовкой, во время которой 23-летний ангарчанин ударил нового знакомого в глаз.

- В России мужчине предъявили обвинение за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, - сообщают в пресс-службе Ангарского городского суда, - В зале суда свидетели охарактеризовали поведение подсудимого, как конфликтное.

То, что во время драки оба были пьяны, суд посчитал отягчающим обстоятельством. За удар кулаком мужчина отправится в колонию строгого режима на три года.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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