СЕГОДНЯ 11:03 2019-11-29T11:03:26+03:00

У одного выбит глаз, другой отправился в колонию: чем заплатили сибиряки за отдых во Вьетнаме. Фото: Андрей КОПАЛОВ

Все началось со случайного знакомства и дружеской вечеринки в баре Нячанга, а закончилось в зале суда

Изменить размер текста: A A

Отдых во Вьетнаме для двух жителей Ангарска закончился печально, для одного - тяжелой травмой, для второго - судимостью. Прошлым летом в аэропорту Иркутска 33-летний мужчина и его жена познакомились с молодой парой, также из города нефтехимиков. Позже они встретились с ними в одном из баров курортного Нячанга во Вьетнаме. Совместный отдых закончился ссорой и потасовкой, во время которой 23-летний ангарчанин ударил нового знакомого в глаз.

- В России мужчине предъявили обвинение за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, - сообщают в пресс-службе Ангарского городского суда, - В зале суда свидетели охарактеризовали поведение подсудимого, как конфликтное.

То, что во время драки оба были пьяны, суд посчитал отягчающим обстоятельством. За удар кулаком мужчина отправится в колонию строгого режима на три года.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

В нескольких районах Иркутска 2 декабря отключат горячую воду и отопление. Тепла в домах не будет с 9 утра до 6 вечера. (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU