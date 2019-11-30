2019-11-30T07:08:39+03:00
Звезды

Анастасия Бадьина из Саянска не прошла в очередной этап шоу «Голос»

Наставник попрощался с сибирячкой на этапе поединков
Мария ОСИПОВА
Поделиться:
Анастасия Бадьина из Саянска не прошла в очередной этап шоу «Голос». Фото из архива героини публикацииАнастасия Бадьина из Саянска не прошла в очередной этап шоу «Голос». Фото из архива героини публикации
Изменить размер текста:

Первый же поединок нового сезона шоу «Голос» стал последним для участницы из Саянска Анастасии Бадьиной. Сибирячка покинула проект. Наставник Константин Меладзе предпочел ей еще одного своего подопечного Даниила Королева.

Анастасия Бадьина и Дании Королев на этапе поединков дуэтом исполнили этническую песню. Выступление понравилось и членам жюри, и зрителям. Однако Константин Меладзе после того, как участники спели песню, решил оставить в проекте молодого человека.

- Я люблю фолк-рок, и именно вас видел в качестве исполнителей этой композиции, - сказал Меладзе подопечным после выступления. А потом того, как сделал выбор, обратился к Анастасии: - В тебе есть все задатки будущей звезды. У тебя все получится. Мы еще встретимся с тобой.

Напомним, Анастасия Бадьина из Саянска Иркутской области в начале октября прошла этап слепых прослушиваний на проекте «Голос». Тогда девушка исполнила песню Полины Гагариной «Спектакль окончен». На последних секундах выступления 25-летней сибирячки к ней повернулся Константин Меладзе.

Это была вторая попытка Анастасии принять участие в проекте. Первый раз на шоу «Голос» она не прошла этап слепых прослушиваний. В этот раз ей повезло, и Анастасия даже рассчитывала на победу. Тем более, что выпускница «Голоса» Наргиз Закирова пообещала сибирячке, что ее поклонники будут за нее болеть. Однако после первого же выступления дуэтом Анастасия Бадьина вылетела с программы.

Читайте также

"Наргиз пообещала, что ее поклонники будут болеть за меня": сибирячка попала в команду Меладзе на шоу «Голос» (Подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Шоу: Голос»

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Братчанка под видом стажера украла деньги из кассы киоска по продаже кофе
Погода в Иркутске 30 ноября: после обеда пойдет снег
«Байкальская пресса» 2019 в Иркутске: радиоведущие Наталья Кравченко и Евгения Дмитриева стали журналистами года
Плановое отключение электроэнергии: 2 декабря света не будет в Иркутске и Иркутском районе
Законодательство, влияющее на инвестиционный климат, обсудили в областном парламенте Иркутской области
Сертификаты на покупку жилья для пострадавших от наводнения будут действовать до июня 2020 года
Сгорело все - дом, гараж и машина: в Улан-Удэ произошел пожар в частном доме
У одного выбит глаз, другой отправился в колонию: чем заплатили сибиряки за отдых во Вьетнаме
Стоимость проезда в Улан-Удэ может подняться до 28 рублей
Мошенник из Братска, укравший у клиентов больше 100 тысяч рублей, ответит за это в суде
В нескольких районах Иркутска 2 декабря отключат горячую воду и отопление
Иркутский режиссер снимет фильм о Эмире Кустурице и его музыке
Запрет на вылет за границу заставил иркутянина выплатить долг в 1,5 миллиона рублей
Строитель-аферист, обманувший троих клиентов, предстанет перед судом в Братске