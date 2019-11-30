Анастасия Бадьина из Саянска не прошла в очередной этап шоу «Голос»

СЕГОДНЯ 07:08 2019-11-30T07:08:39+03:00

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Первый же поединок нового сезона шоу «Голос» стал последним для участницы из Саянска Анастасии Бадьиной. Сибирячка покинула проект. Наставник Константин Меладзе предпочел ей еще одного своего подопечного Даниила Королева.

Анастасия Бадьина и Дании Королев на этапе поединков дуэтом исполнили этническую песню. Выступление понравилось и членам жюри, и зрителям. Однако Константин Меладзе после того, как участники спели песню, решил оставить в проекте молодого человека.

- Я люблю фолк-рок, и именно вас видел в качестве исполнителей этой композиции, - сказал Меладзе подопечным после выступления. А потом того, как сделал выбор, обратился к Анастасии: - В тебе есть все задатки будущей звезды. У тебя все получится. Мы еще встретимся с тобой.

Напомним, Анастасия Бадьина из Саянска Иркутской области в начале октября прошла этап слепых прослушиваний на проекте «Голос». Тогда девушка исполнила песню Полины Гагариной «Спектакль окончен». На последних секундах выступления 25-летней сибирячки к ней повернулся Константин Меладзе.

Это была вторая попытка Анастасии принять участие в проекте. Первый раз на шоу «Голос» она не прошла этап слепых прослушиваний. В этот раз ей повезло, и Анастасия даже рассчитывала на победу. Тем более, что выпускница «Голоса» Наргиз Закирова пообещала сибирячке, что ее поклонники будут за нее болеть. Однако после первого же выступления дуэтом Анастасия Бадьина вылетела с программы.

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ИСТОЧНИК KP.RU