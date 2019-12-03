Иркутянин, поскандалив с женой, сообщил о «минировании» многоэтажки
Несколько полицейских, пожарных машин и карет скорой помощи, припаркованные во дворе одного из жилых домов в микрорайоне Луговое, в Иркутске, напугали местных жителей, которые вечером возвращались с работы. В соцсетях тут же поползли слухи, что якобы неизвестный позвонил оперативным службам и сообщил, что дом заминирован.
Эта информация подтвердилась не полностью. Оказалось, что звонок действительно был, вот только минирование, оказалось ложным. Как сообщил «КП-Иркутск» источник в правоохранительных органах, звонивший мужчина был пьян. Таким образом, он решил привлечь к себе внимание из-за обычной бытовой ссоры с женой. Теперь, за эту несмешную шутку, ему может грозить уголовная ответственность
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ИСТОЧНИК KP.RU