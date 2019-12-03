2019-12-03T13:15:11+03:00
Происшествия

Пожар в центре Иркутска: на улице Байкальской загорелся дом

На месте происшествия уже работают спасатели
Виктория ГЕРКО
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Пожар в центре Иркутска: на улице Байкальской загорелся домПожар в центре Иркутска: на улице Байкальской загорелся дом
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На улице Байкальской недалеко от торгового центра "Карамель" загорелся дом. Фото и видео горящего здания уже разлетелись по социальным сетям. Проезжающие мимо очевидцы снимают пожар на видео, на которых видно, что огонь полностью охватил здание. А клубы черного дыма видны далеко от самого центра пожара.

На место происшествия уже прибыли несколько пожарных машин. Спасатели начали работу по тушению огня. Есть опасность, что огонь перекинется на другие постройки. Рядом с горящим домом есть и другие деревянные здания.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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