СЕГОДНЯ 06:54 2019-12-04T06:54:18+03:00

Проверка по видео из Братска, где врач скорой помощи якобы "гуглит" диагноз в телефоне, завершена. Фото: скриншот видео.

Нарушений в работе врача не обнаружили [видео]

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Видео, где врач скорой помощи в Братске якобы "гуглит" диагноз для новорожденного ребенка в мобильной телефоне, пару дней назад наделало много шуму в интернете. Пользователи соцсетей бурно обсуждали, допустимо ли такое на вызове. Местная станция скорой помощи провела внутреннее расследование.

- Результаты проверки уже известны, нарушений не обнаружено, - прокомментировала "Комсомолке" заместитель министра здравоохранения Иркутской области Галина Синькова.

Ранее Галина Синькова пояснила, что на вызов приезжала врач-педиатр, поскольку грудничку на тот момент было всего четыре месяца. По ее словам, медицинскую помощь малышу оказали своевременно, претензий от матери не поступало.

Кстати, на самом видео трудно разобрать, что ищет врач в интернете - речь звучит очень неразборчиво.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="720" height="720" src="https://www.irk.kp.ru/video/embed/747315" frameborder="0"></iframe> Станция скорой помощи в Братске проводит проверку по видео, где врач якобы "гуглит" диагноз.Видео: группа "Инцидент | Иркутск" в соцсетях.

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ИСТОЧНИК KP.RU