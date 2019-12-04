Трехэтажный дом, который незаконно построили в Листвянке, снесут

СЕГОДНЯ 10:29 2019-12-04T10:35:04+03:00

По решению суда, это сделает владелец усадьбы за свой счет

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Трудно представить, что будет чувствовать владелец земельного участка в Листвянке, занимаясь сносом практически построенного на нем трехэтажного дома.

- В обоснование исковых требований прокурором указано, что строительство ведется в отсутствие разрешения, которое не могло быть выдано ответчику в связи с тем, что земельный участок находится в центральной экологической зоне Байкальской природной территории, - сообщает прокуратура Иркутской области.

Поскольку разрешения на застройку у владельцев участка не было, а на этой территории. более того, действует запрет на строительство индивидуальных жилых домов, суд удовлетворил иск прокурора, апелляцию, которая была подана позднее, отклонили.

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ИСТОЧНИК KP.RU