2019-12-04T10:35:04+03:00
Общество

Трехэтажный дом, который незаконно построили в Листвянке, снесут

По решению суда, это сделает владелец усадьбы за свой счет
Ольга СЛАВИЧЕВА
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Трехэтажный дом, который незаконно построили в Листвянке, снесут.Трехэтажный дом, который незаконно построили в Листвянке, снесут.Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
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Трудно представить, что будет чувствовать владелец земельного участка в Листвянке, занимаясь сносом практически построенного на нем трехэтажного дома.

- В обоснование исковых требований прокурором указано, что строительство ведется в отсутствие разрешения, которое не могло быть выдано ответчику в связи с тем, что земельный участок находится в центральной экологической зоне Байкальской природной территории, - сообщает прокуратура Иркутской области.

Поскольку разрешения на застройку у владельцев участка не было, а на этой территории. более того, действует запрет на строительство индивидуальных жилых домов, суд удовлетворил иск прокурора, апелляцию, которая была подана позднее, отклонили.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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